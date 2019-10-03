Армия и оружие
Экономика сегодняПхеньян подтвердил пуск баллистической ракеты нового типа с подлодки
По сведениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» Академия национальной обороны КНДР провела в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива. Ракета была запущена под большим углом.
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КНДР подтвердила тестовый пуск в среду баллистической ракеты с подводной лодки
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