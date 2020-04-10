Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПлачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.
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«Он в неадеквате»: Павел Прилучный поднял руку на Агату Муцениеце

Paparazzi.ru06:14

«Надеюсь, переживем эту ночь». Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

Super.ru04:54
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