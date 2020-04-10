Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПлачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.
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«Надеюсь, мы переживем эту ночь»: Прилучный выгнал Муцениеце из дома с детьми

Телепрограмма07:53

«Надеюсь, переживем эту ночь». Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

Super.ru04:54

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Lenta.ru06:03

Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»

StarHit.ru05:46

Рыдающая Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии со стороны пьяного Павла Прилучного

Вокруг ТВ05:46

«Он в неадеквате»: Павел Прилучный поднял руку на Агату Муцениеце

Paparazzi.ru06:14

«Избил и выгнал из дома»: Агата Муцениеце, рыдая, рассказала о Прилучном

7Дней.ру06:10
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Комментарии

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