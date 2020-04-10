Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Общество В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.

Здоровье Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус» Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.

Общество В Башкирии начнут активно штрафовать нарушителей режима самоизоляции Жителей Башкирии, которые нарушают режим самоизоляции, с сегодняшнего дня начнут привлекать к административной ответственности, заявил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики Алексей Касьянов.

Экономика ЦБ: банки отказали по 85% заявок на реструктуризацию кредитов граждан Банки отказали по 85% рассмотренных заявок на реструктуризацию кредитов физлиц, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.С 20 марта по 7 апреля в банки поступило 107 тыс. заявлений от физлиц на реструктуризацию их кредитов.

Общество В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года «Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса», — отмечается в материале.

Здоровье В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.