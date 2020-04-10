Шоу-бизнес
Lenta.ruПлачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Комментарии
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Экономика
Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году
Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Здоровье
Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»
Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Происшествия
В Бурятии завели дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом, ложную информацию распространяют из-за границы, сообщается на сайте СК РФ.
Музыка
Селена Гомес дополнила «Rare» тремя песнями
Селена Гомес выпустила 10 апреля 2020 года делюкс-версию своего последнего альбома "Rare".
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Общество
В Башкирии начнут активно штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Жителей Башкирии, которые нарушают режим самоизоляции, с сегодняшнего дня начнут привлекать к административной ответственности, заявил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики Алексей Касьянов.
Экономика
ЦБ: банки отказали по 85% заявок на реструктуризацию кредитов граждан
Банки отказали по 85% рассмотренных заявок на реструктуризацию кредитов физлиц, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.С 20 марта по 7 апреля в банки поступило 107 тыс. заявлений от физлиц на реструктуризацию их кредитов.
Общество
В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года
«Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса», — отмечается в материале.
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Общество
Малкин рассказал о складировании трупов в Нью-Йорке
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Экономика
Bloomberg оценил ущерб мировой экономике от коронавируса в $5 трлн
Аналитики Bloomberg подсчитали, что суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавируса составит более 5 триллионов долларов в течение двух лет.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Политика
Глава МИД Германии раскритиковал действия США по борьбе с коронвирусом
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Китай не могут служить образцом для Европы в борьбе с пандемией коронавируса.
Экономика
ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
В расширенный перечень вошли: жилищное строительство.