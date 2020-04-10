Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПлачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.
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Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»

StarHit.ru05:46

«Избил и выгнал из дома»: Агата Муцениеце, рыдая, рассказала о Прилучном

7Дней.ру06:10

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Lenta.ru06:03

«Надеюсь, мы переживем эту ночь»: Прилучный выгнал Муцениеце из дома с детьми

Телепрограмма07:53

Рыдающая Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии со стороны пьяного Павла Прилучного

Вокруг ТВ05:46

«Он в неадеквате»: Павел Прилучный поднял руку на Агату Муцениеце

Paparazzi.ru06:14

«Надеюсь, переживем эту ночь». Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

Super.ru04:54
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Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
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Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус

Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Коммерсантъ 06:00
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
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Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
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Антитела выработали не все люди, переболевшие коронавирусом

Эксперты изучили образцы крови 175 человек, вылечившихся от коронавируса, в результате чего обнаружили низкие уровни антител к заболеванию в 30% случаев.
Live24 вчера в 04:11
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10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
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Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»

Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
REGNUM 09:27
Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Телепрограмма 06:12
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ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
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В Минздраве России заявили о «стрессе» по средствам защиты и ИВЛ

«Все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов — это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена», — сказал министр.
Lenta.ru 09:26
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
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На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
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Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
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В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
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Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения

Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
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Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Астрономы обнаружили огромную ультрафиолетовую дугу в созвездии Большой Медведицы

В созвездии Большой Медведицы обнаружена узкая, но протяженная область ультрафиолетового излучения.
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В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
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«Дело реставраторов» дошло до суда

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Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
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Общество

В Омске продлят действие режима самоизоляции

Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.
Исильпресс 08 апреля в 20:22
Армия и оружие

Почему немецкие подводники потерпели фиаско во время захвата Норвегии

За время Норвежской операции практически все атаки немецкими субмаринами кораблей и судов союзников провалились.
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