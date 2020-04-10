Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

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