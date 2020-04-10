Шоу-бизнес
Lenta.ruПлачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.
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Политика
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Энергетика
ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус
Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Наука
Антитела выработали не все люди, переболевшие коронавирусом
Эксперты изучили образцы крови 175 человек, вылечившихся от коронавируса, в результате чего обнаружили низкие уровни антител к заболеванию в 30% случаев.
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Общество
Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»
Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
Общество
ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу
Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
Политика
В Минздраве России заявили о «стрессе» по средствам защиты и ИВЛ
«Все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов — это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена», — сказал министр.
Общество
Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Происшествия
Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Здоровье
Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения
Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Космос
Астрономы обнаружили огромную ультрафиолетовую дугу в созвездии Большой Медведицы
В созвездии Большой Медведицы обнаружена узкая, но протяженная область ультрафиолетового излучения.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Происшествия
«Дело реставраторов» дошло до суда
Здоровье
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Общество
В Омске продлят действие режима самоизоляции
Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.
Армия и оружие
Почему немецкие подводники потерпели фиаско во время захвата Норвегии
За время Норвежской операции практически все атаки немецкими субмаринами кораблей и судов союзников провалились.