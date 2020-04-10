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Lenta.ruLenta.ruПлачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.
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«Избил и выгнал из дома»: Агата Муцениеце, рыдая, рассказала о Прилучном

7Дней.ру06:10

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Lenta.ru06:03

«Он в неадеквате»: Павел Прилучный поднял руку на Агату Муцениеце

Paparazzi.ru06:14

Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»

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Рыдающая Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии со стороны пьяного Павла Прилучного

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«Довел детей до слез, поднял на меня руку»: Агата Муцениеце поведала о насилии со стороны Павла Прилучного

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«Надеюсь, переживем эту ночь». Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

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Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

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В Кировской области продлили карантин

Согласно новому постановлению правительства Кировской области, в течение ближайших двух недель, до 24 апреля, в регионе по-прежнему не смогут работать все столовые, кинотеатры, магазины с непродовольственными товарами, бассейны, салоны красоты и так далее.
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В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
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Жителям Липецкой области запретили гулять по кладбищам

Липецк, 10 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В Липецкой области с 11 апреля граждан обязали не посещать территории кладбищ.
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Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
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В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
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Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
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Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
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В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Биатлон

Польховский станет главным тренером сборной России по биатлону

10 апреля на заседании Правления СБР было принято решение, что Валерий Польховский займет пост главного тренера сборной России по биатлону.
Metaratings 07:40
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Авто

LADA собирается отмечать свой 50-летний юбилей

19 апреля 2020 года исполнится 50 лет с начала производства автомобилей LADA.
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Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
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В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

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Футбол

Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат

Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
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Политика

В Коми сменился министр здравоохранения

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
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На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII

В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
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Lian Li обновила корпусные столы DK-05 и DK-04 электрохромным стеклом

Тайваньский производитель Lian Li обновил корпуса моделей DK-05 и DK-04, выполненные в форм-факторе офисного стола, представив новинки DK-05F and DK-04F.
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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
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В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю.
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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
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Малкин рассказал о складировании трупов в Нью-Йорке

Хоккеист Евгений Малкин рассказал о ситуации в Нью-Йорке, легкоатлетка Дарья Клишина пожаловалась на бездумную скупку американцами туалетной бумаги и недостаточные меры безопасности, а пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ее местные друзья не верили в повторение судьбы Италии.
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Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
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