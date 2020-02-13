Экономика

КомпанияКомпанияПлан Минфина привлечь 30 трлн рублей назвали «нереалистичным»

Эксперты инвестиционной компании InfraOne усомнились в возможности реализовать план Министерства финансов России по привлечению до 30 триллионов рублей инвестиций к 2024 году. Предполагается, что это произойдет за счет разрабатываемого закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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