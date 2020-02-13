Экономика
КомпанияПлан Минфина привлечь 30 трлн рублей назвали «нереалистичным»
Эксперты инвестиционной компании InfraOne усомнились в возможности реализовать план Министерства финансов России по привлечению до 30 триллионов рублей инвестиций к 2024 году. Предполагается, что это произойдет за счет разрабатываемого закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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На первичном рынке загородной элитной недвижимости Подмосковья был обновлен шестилетний минимум объема предложения.
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Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012 году.
Общество
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Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
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Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
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В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
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Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
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Турция направляет войска в Идлиб
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
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Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов подтвердил изданию «Фонтанка» переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Экономика
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Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Происшествия
В Москве фургон сбил ребенка на территории школы
Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.