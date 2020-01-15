Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

Демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году, заявил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Политика Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.

Политика Владимир Путин принял отставку правительства Ранее Дмитрий Медведев объявил об отставке всего состава правительства после предложенных Путиным изменений в Конституции.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

Политика Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.