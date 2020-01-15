Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

Демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году, заявил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
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Сколько стоит самое дорогое послание Путина

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Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

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Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

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Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

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План Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 05:29
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Политика

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 11:28
Происшествия

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке. Пострадали два человека — судебный пристав и работница суда.
Вести.Ru вчера в 23:01
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
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Технологии

В Швейцарии создали золото со свойствами пластика

Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
МИР 24 13 января в 01:56
Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:15
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru вчера в 01:33
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Авто

Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 13 января в 08:16
Кино

Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл

Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Kinonews.ru вчера в 15:18
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Политика

Владимир Путин принял отставку правительства

Ранее Дмитрий Медведев объявил об отставке всего состава правительства после предложенных Путиным изменений в Конституции.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 02:10
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru 14 января в 14:39
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Общество

В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа

Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия

Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы

Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
РЕН ТВ вчера в 22:31
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 12:28
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Общество

Частый секс может задержать менопаузу

ToDay News Ufa вчера в 13:05
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14 января в 14:36
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Чикаго», несмотря на голевую передачу Ковальчука

Спорт-Экспресс вчера в 22:19
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Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
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