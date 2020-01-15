Экономика

Lenta.ruLenta.ruПлан Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

Меры в рамках плана по поддержке демографии, о которых президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, в 2020 потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
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Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русскомвчера в 05:36

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Сколько стоит самое дорогое послание Путина

Ведомостивчера в 16:50

Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

РИА Новостивчера в 06:06

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Интерфаксвчера в 05:39

Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Национальная служба новостейвчера в 05:48

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 05:56

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русскомвчера в 05:36

План Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 05:29
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Политика

Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru вчера в 22:03
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru 14 января в 14:39
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Утро.ru вчера в 14:12
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Общество

Мусорную госкомпанию может возглавить замглавы Минстроя

Новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО) может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин, рассказал РБК топ-менеджер одной из компаний—операторов по вывозу отходов, подтвердили источник, близкий к РЭО, и федеральный чиновник.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Происшествия

Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы

Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
РЕН ТВ вчера в 22:31
Происшествия

Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Вести.Ru вчера в 23:01
Культура

Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»

Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Космос

«Роскосмос» выделит 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

В 2021 году "Роскосмос" рассчитывает потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел".
Московский Комсомолец 13 января в 04:48
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM вчера в 18:40
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Общество

Роскачество обнаружило в черном перце кишечную палочку

РЕН ТВ 00:13
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил «Вулверхэмптон» из Кубка Англии

В рамках переигровки 1/32 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Вулверхэмптон" с минимальным счетом – 1:0.
Вести.Ru вчера в 21:30
Экономика

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Газета.Ru вчера в 07:57
Общество

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU вчера в 04:27
Политика

Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
РИА Новости вчера в 22:36
Наука

Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН

Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
МР7.ру 13 января в 23:50
Культура

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Газета.Ru 00:01
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан

Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.
РИА Новости вчера в 21:40
Гаджеты

IP69K, 6/128 ГБ, Helio P70 и NFC. Новый неубиваемый смартфон стал еще доступнее

iXBT.com вчера в 23:33
Футбол

«Барселона» представила Сетьена

Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.
Sports.ru 14 января в 08:11
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета вчера в 01:17
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