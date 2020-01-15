Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.

с чего всё началось

Меры в рамках плана по поддержке демографии, о которых президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, в 2020 потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

План Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

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