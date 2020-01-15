Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин оценил затраты на план Путина

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оценил затраты, которые понадобятся на реализацию плана по поддержке населения, предложенного президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит Telegram-канал «360».
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русскомвчера в 05:36

Подробнее о событии

Мишустин оценил затраты на план Путина

Lenta.ru04:40

Сколько стоит самое дорогое послание Путина

Ведомостивчера в 16:50

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Интерфаксвчера в 05:39

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 05:56

Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Национальная служба новостейвчера в 05:48

Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

РИА Новостивчера в 06:06

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русскомвчера в 05:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
Политика

Турчак: Медведев останется председателем «Единой России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак после заседания думской фракции.
Коммерсантъ 02:23
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорта.
Коммерсантъ вчера в 13:06
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

КПРФ заявила, что воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Франция КПРФ в Госдуме решила воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера, заявил РИА Новости депутат Алексей Корниенко.
РИА Новости 04:20
Происшествия

В Иркутской области при пожаре в доме погибли двое детей

В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 02:59
Происшествия

В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк

Невские Новости 03:30
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Газета.Ru 01:48
Политика

Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец».
Национальная служба новостей 04:02
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части.
Мой Брянск вчера в 22:29
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
Политика

В Думе поддержали законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса об ОПС (ст. 210 УК).
Право.ру 04:42
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Шоу-бизнес

Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры

Супруга музыканта Ромы Жукова Елена, воспитывающая шестерых детей, может остаться без квартиры.
Телепрограмма вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Екатерину Шпицу подвергли критике подписчики за пляжное видео

Популярная актриса Екатерина Шпица разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором продемонстрировала свое пребывание на пляже в последний день отдыха.
Территория новостей вчера в 22:12
Политика

Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера

Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Комсомольская правда 04:06
Политика

Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом

На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Взгляд.ру 04:53
Технологии

Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал

На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.
iXBT.com 01:08
Здоровье

Названы четыре продукта, влияющие на состояние и здоровье кожи

Ugpressa.ru вчера в 13:39
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Политика

Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
News.ru 04:27
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
Главное