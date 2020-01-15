Экономика
Lenta.ruМишустин оценил затраты на план Путина
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оценил затраты, которые понадобятся на реализацию плана по поддержке населения, предложенного президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит Telegram-канал «360».
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с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русскомвчера в 05:36
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Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году
Интерфаксвчера в 05:39
Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостейвчера в 05:48
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Политика
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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Турчак: Медведев останется председателем «Единой России»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак после заседания думской фракции.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорта.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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КПРФ заявила, что воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина
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В Иркутской области при пожаре в доме погибли двое детей
В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Происшествия
В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
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СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Политика
Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец».
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части.
Политика
В Думе поддержали законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса об ОПС (ст. 210 УК).
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Шоу-бизнес
Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры
Супруга музыканта Ромы Жукова Елена, воспитывающая шестерых детей, может остаться без квартиры.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Екатерину Шпицу подвергли критике подписчики за пляжное видео
Популярная актриса Екатерина Шпица разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором продемонстрировала свое пребывание на пляже в последний день отдыха.
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Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера
Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Политика
Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом
На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Технологии
Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал
На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.
Здоровье
Названы четыре продукта, влияющие на состояние и здоровье кожи
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
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В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным
Президент России Владимир Путин во время переговоров на нормандском саммите в Париже продемонстрировал глубокую осведомлённость о газовом вопросе, называя «все суммы и ставки», рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.