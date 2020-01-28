Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.

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Наука В Сибири обнаружены свидетельства великого похода неандертальцев На основе анализа ДНК останков денисовского человека, который проживал на Алтае около 110 тыс. лет назад, можно сделать выводы, что у жителей Чагырской пещеры связь с европейскими неандертальцами гораздо теснее.

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Гаджеты «Двойник» «суперзащищенного» российского планшета нашли на AliExpress По словам директора по продукту группы компаний Astra Linux Романа Мылицына, сейчас на российском рынке «крайне мало устройств подобного класса», хотя отечественная промышленность нуждается в защищенных девайсах.

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