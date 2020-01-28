Политика
ANNA-NewsПлан Трампа: Иорданская долина отходит Израилю
Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.
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Политика
Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Экономика
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Наука
В Сибири обнаружены свидетельства великого похода неандертальцев
На основе анализа ДНК останков денисовского человека, который проживал на Алтае около 110 тыс. лет назад, можно сделать выводы, что у жителей Чагырской пещеры связь с европейскими неандертальцами гораздо теснее.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Гаджеты
«Двойник» «суперзащищенного» российского планшета нашли на AliExpress
По словам директора по продукту группы компаний Astra Linux Романа Мылицына, сейчас на российском рынке «крайне мало устройств подобного класса», хотя отечественная промышленность нуждается в защищенных девайсах.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Российская знаменитость предупредила верных почитателей, что 4 дня не будет размещать в Сети какие-либо фото и видеоролики, однако уже 24 января фанаты заметили, что ее персональная страничка и вовсе исчезла.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Интернет
Facebook раскрыл данные о «слежке» за пользователями
Социальная сеть Facebook раскрыла пользователям, какую информацию она собирает о них за пределами социальной сети.
Шоу-бизнес
Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Здоровье
Власти Китая заявили, что коронавирус передаётся через руки и глаза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайские власти, недавно ученые доказали, что подхватить коронавирус можно контактным путем – если он, к примеру, попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.
Авто
Обновленную Kia Rio показали на первых фото
В социальных сетях появились фотографии обновленного хэтчбека корейского производства Kia Rio, сделанные во время тестовых испытаний.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Космос
Вода на Марсе признана пригодной для жизни
Много лет назад вода на Марсе могла быть пригодна для жизни различных микроорганизмов.