Политика

ANNA-NewsANNA-NewsПлан Трампа: Иорданская долина отходит Израилю

Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.
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