Политика
ЗаманаПлан Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины
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Нетаньяху согласился на переговоры с Палестиной на основе «сделки века»
Rambler News Serviceвчера в 14:35
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Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге упали на 4% в 2019 году
Доля Северной столицы в общем объеме продаж новых машин в России в 2019 году составила 8,7 процента.
Происшествия
Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине
Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.
Общество
У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса
Американские медики не обнаружили коронавируса нового типа у граждан США, эвакуированных спецбортом из китайского Уханя в город Анкоридж (штат Аляска).
Общество
Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Происшествия
Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
Экономика
В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
Экономика
Минфин предложил помочь Utair за счет «Аэрофлота»
Министерство финансов предложило выплатить компенсацию роста топлива еще за 2018 год для отечественных авиакомпаний из средств, которые «Аэрофлот» получает от иностранных перевозчиков, летающих над Россией.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Политика
США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Общество
Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса
Американская компания Google приняла решение о продлении срока закрытия своих офисов в Китае в связи с вспышкой коронавируса нового типа, передает РИА Новости.
Политика
ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив
Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Происшествия
Более 60 человек погибли из-за ливней в Бразилии
Больше всего погибших, 52 человека, зарегистрированы в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в более чем ста муниципалитетах.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интернет
Facebook следит за пользователями и вне соцсети
Facebook получает информационные данные о действиях пользователей за пределами соцсети.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Энергетика
Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК
В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.