В случае выполнения "сделки века" будут образованы две независимые страны.

Происшествия В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.

Происшествия Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.

Общество У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса Американские медики не обнаружили коронавируса нового типа у граждан США, эвакуированных спецбортом из китайского Уханя в город Анкоридж (штат Аляска).

Общество Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Происшествия Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).

Экономика В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.

Экономика Минфин предложил помочь Utair за счет «Аэрофлота» Министерство финансов предложило выплатить компенсацию роста топлива еще за 2018 год для отечественных авиакомпаний из средств, которые «Аэрофлот» получает от иностранных перевозчиков, летающих над Россией.

Политика США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.

Общество Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса Американская компания Google приняла решение о продлении срока закрытия своих офисов в Китае в связи с вспышкой коронавируса нового типа, передает РИА Новости.

Общество В Москве госпитализировали главу Республики Алтай Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Энергетика Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.