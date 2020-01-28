Политика

Военное делоВоенное делоПлан Трампа предполагает суверенитет Израиля над Иорданской долиной

По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины». Газета отмечает, что палестинские лидеры, вероятнее всего, выступят против инициативы США.
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