Министерство экономического развития внесло в российское правительство план действий по разгону и стимулированию развития экономики страны. Об этом рассказал Максим Орешкин, глава министерства.

План действий по разгону экономики внесли в правительство

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