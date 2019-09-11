Экономика
Капитал страныПлан действий по разгону экономики внесли в правительство
Министерство экономического развития внесло в российское правительство план действий по разгону и стимулированию развития экономики страны. Об этом рассказал Максим Орешкин, глава министерства.
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Орешкин назвал способы приближения темпов роста экономики к целевым
Rambler News Service11 сентября в 05:38
В Правительство внесли план действий по ускорению роста экономики России
Парламентская газета11 сентября в 05:42
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
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Бывший генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс
Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу "Сегодня" назвал условия для вступления Украины в альянс.
РИА Новости 10:27
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Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске
В районе Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, радиация входит в норму, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
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СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
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Газета.Ru 08:21
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Кирилл Вышинский госпитализирован
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Технологии
УЗГА стал новым разработчиком самолета на замену Ан-2
Новым разработчиком легкомоторного самолета для местных воздушных линий на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщают «РИА Новости»
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Стало известно о приказе Чавеса утопить США в кокаине
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Lenta.ru 06:30
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов начинают «План Б»
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