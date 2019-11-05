Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

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