Политика

Политика СегодняПолитика СегодняБелоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Правительства стран к 1 декабря представят президентам проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, на 19 ноября запланировали союзный Совмин, после которого все время посвятят «дорожным картам».
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Премьеры России и Белоруссии встретятся для обсуждения интеграции

News.ru14:59

Премьеры России и Белоруссии 19 ноября обсудят в Москве дорожные карты по интеграции

ТАСС13:50

Правительства России и Белоруссии представят президентам «дорожные карты» по интеграции

Московский Комсомолец09:19

«Дорожные карты» по интеграции России и Белоруссии представят к 1 декабря

Известия09:49

«Дорожные карты» по интеграции Белоруссии и России представят к декабрю

РИА Новости09:24

Планы по интеграции России и Белоруссии покажут президентам до 1 декабря

РБК11:22

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

RT на русском09:54
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Политика

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
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Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 28 октября в 19:02
Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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Армия и оружие

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
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Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
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Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия вчера в 14:40
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.
РБК 16:00
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
Путешествия

В Турции планируют ввести туристический сбор за проживание в отелях

В Ассоциации туроператоров России сказали «Интерфаксу», что контракты компаний на следующий год уже подписаны, поэтому новый налог туристы, скорее всего, будут оплачивать самостоятельно.
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Политика

Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
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Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В мэрию подавалась еще одна заявка – "Правый марш", который должен был пройти также в Люблино.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой пассией

В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Общество

СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard

По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard.
РБК 17:43
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru 17:31
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Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Авто

Представлен компактный кроссовер Toyota Raize

Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.
Авторевю 13:42
Экономика

Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Российская газета 07:43
Политика

Путин назначил нового посла в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда России при ОБСЕ Андрея Келина послом в Великобритании.
Rambler News Service 08:33
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