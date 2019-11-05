Политика
RT на русскомПлан интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
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Правительства России и Белоруссии представят президентам «дорожные карты» по интеграции
Московский Комсомолец09:19
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RT на русском 15:17
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Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
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РИА Новости 13:20
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Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями
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РИА Новости 10:10
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Суд арестовал водителя, сбившего женщину с коляской под Пионерским
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Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена
Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов.
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Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
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Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца
Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
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В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер
Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования.
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Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4
В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
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Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
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