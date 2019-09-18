Политика
Газета.RuПлан интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.РИА Новости00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 06:28
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Общество
Росконтроль назвал пять марок самого качественного сыра
Все образцы признаны безопасными и качественными. При этом вкус четырех марок сыра экспертам не понравился.
Русская Планета 03:51
Политика
Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва
Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.
Lenta.ru 08:51
Происшествия
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Интернет
Умные телевизоры делятся данными о своих владельцах с крупными корпорациями
Умные телевизоры отправляют данные своих пользователей крупным корпорациям вроде Netflix, Google и Facebook, Spotify и Microsoft, а также рекламодателям, сообщает издание Financial Times.
Sostav.ru 06:40
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Общество
В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан
В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
РЕН ТВ 06:18
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с Клинкхаммером
Sport24.ru 06:28
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Украинских депутатов осадили в ОБСЕ из-за представителей Крыма
Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека.
Утро.ru 16 сентября в 13:03
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11