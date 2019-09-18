Политика

Газета.RuГазета.RuПлан интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
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Посол Белоруссии назвал срок утверждения программы интеграции с Россией

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План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

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