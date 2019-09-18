Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

с чего всё началось

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Шоу-бизнес Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Общество Росконтроль назвал пять марок самого качественного сыра Все образцы признаны безопасными и качественными. При этом вкус четырех марок сыра экспертам не понравился.

Политика Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.

Происшествия Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.

Футбол Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала» Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Интернет Умные телевизоры делятся данными о своих владельцах с крупными корпорациями Умные телевизоры отправляют данные своих пользователей крупным корпорациям вроде Netflix, Google и Facebook, Spotify и Microsoft, а также рекламодателям, сообщает издание Financial Times.

Происшествия ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Общество В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Здоровье Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Украинских депутатов осадили в ОБСЕ из-за представителей Крыма Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека.

Происшествия Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.