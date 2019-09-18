Политика

Газета.RuГазета.RuПлан интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
РИА Новости00:45

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План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

РЕН ТВ02:26

Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

Московский Комсомолец00:27

Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Коммерсантъ01:13

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

РИА Новости00:45

Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

Известия00:33

Посол Белоруссии назвал срок утверждения программы интеграции с Россией

РБК01:47

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

RT на русском00:12
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 01:56
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Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
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