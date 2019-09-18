Политика
Газета.RuПлан интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.РИА Новости00:45
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Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
РИА Новости 07:25
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Российская газета 07:12
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Общество
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Политика
Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
РИА Новости 06:59
Здоровье
Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию
Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Гаджеты
В Казани место в очереди за новым iPhone 11 продают за 80 000 рублей
В Казани место в очереди за новым американским гаджетом iPhone продают за 80 тыс. рублей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:31
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия
Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района
Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
Интерфакс вчера в 09:12
Общество
Алиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам
Законопроект опубликован на сайте областной Думы. Повышение зарплат чиновникам потребует выделения из бюджета дополнительно 17,9 млн руб.
Новый Калининград.Ru 05:33
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Футбол
Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47