Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

с чего всё началось

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря. Об этом сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря

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