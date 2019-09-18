Политика
Газета.RuПрограмму интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря. Об этом сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
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с чего всё началось
Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.РИА Новости00:45
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