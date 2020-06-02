Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

с чего всё началось

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.

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