Экономика
Live24План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
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с чего всё началось
Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.РБК01 июня в 17:00
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