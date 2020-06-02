Экономика

Live24Live24План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
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с чего всё началось

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян

Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
РБК01 июня в 17:00

Подробнее о событии

Правительство планирует достичь активного роста экономики к концу 2021 года

Коммерсантъвчера в 02:58

Рост без денег: сработает ли новый антикризисный план правительства

РБКвчера в 12:50

План восстановления экономики предполагает выход на рост ВВП не менее 2,5% в 2021 году

ТАССвчера в 07:55

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Известиявчера в 05:35

Мишустинские сюрпризы: чем обернётся план по восстановлению доходов россиян

News.ruвчера в 13:27

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новостивчера в 00:43

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ru01 июня в 18:48
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
956
Общество

В Кузбассе вновь выросло число больных коронавирусом

В оперативном штабе добавили, что за сутки в Кемеровской области 3 человека вылечились от коронавируса (все – в Новокузнецке).
Город новостей вчера в 00:45
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Гаджеты

Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов

Май закончился, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu выпустила обновленный рейтинг самых «мощных» Android-смартфонов.
Live24 вчера в 13:00
6
Общество

Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют

Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
406
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
206
Происшествия

Бывший начальник оркестра Росгвардии оштрафован за незаконную выплату зарплат

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) прекратил уголовное преследование и оштрафовал на 30 000 рублей бывшего начальника Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии, полковника Игоря Левандовского по делу о незаконном начислении зарплат сотрудникам оркестра.
Интерфакс 01:42
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
12
Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

REGNUM 01:20
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Политика

Токаев высказался о правах русских в Казахстане

Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».
Lenta.ru 02:04
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
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Здоровье

Российское лекарство от коронавируса поступит в клиники 11 июня

Первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, как предполагается, 11 июня поступит в российские клиники, сообщили вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар».
Коммерсантъ 01 июня в 02:31
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
1,8K
Общество

Более 1 тыс. туристов прибыли в санатории Кубани

Деловая газета. Юг вчера в 03:26
7
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
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Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Известия 00:32
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Шоу-бизнес

Анна Седокова не сдержала слёз, говоря о первом разводе и семье

Газета Metro вчера в 09:16
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
14
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Политика

Польша строит канал к Балтийскому морю в обход России

Профиль вчера в 04:28
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Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
1
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Происшествия

СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании

Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия вчера в 08:33
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Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
3
Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
94
Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
937
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
64
Здоровье

Врач Алексеева сообщила о симптоматическом лечении метеозависимости

Алексеева добавила, что если чувствуются спазмы головы, то нужно принять спазмолитики, а если болят суставы, то стоит применять привычное лечение.
NewInform 01:09
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Общество

«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины

Российская газета вчера в 05:21
19
Как работают Яндекс.Новости?
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