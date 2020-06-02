Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

с чего всё началось

Отмечается, что главными показателями исполнения нового плана правительства являются: выход на устойчивый рост реальных доходов граждан, снижение уровня безработицы ниже отметки в 5%, обеспечение темпов роста ВВП РФ на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего 2021 года.

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