Экономика

ПРАЙМПРАЙМПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Отмечается, что главными показателями исполнения нового плана правительства являются: выход на устойчивый рост реальных доходов граждан, снижение уровня безработицы ниже отметки в 5%, обеспечение темпов роста ВВП РФ на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать2,9K
с чего всё началось

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян

Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

РИА Новости00:43

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Известия05:35

Власти назвали сроки освобождения экономики от ограничений из-за COVID-19

РБК06:45

Правительство планирует достичь активного роста экономики к концу 2021 года

Коммерсантъ02:58

План восстановления экономики предполагает выход на рост ВВП не менее 2,5% в 2021 году

ТАСС07:55

Раскрыт план восстановления экономики и доходов россиян

URA.Ruвчера в 18:59

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Lenta.ruвчера в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Здоровье

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах, пишет РБК.
Реальное время 00:39
23
Хоккей

Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»

Матч ТВ 07:43
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Происшествия

Уехавший из России фигурист ужаснулся протестами в США

Взгляд.ру 08:41
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
57
Политика

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
79
Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
741
Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов

Согласно новым рекомендациям, работа во всех российских ресторанах и кафе должна начинаться с проверки сотрудников, в которую входит измерение температуры, а также получение от сотрудников информации о самочувствии их родственников.
Новый Век вчера в 07:59
418
Культура

Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать

Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
НГС.Кемерово 08:36
Общество

Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
59
Здоровье

Две сотни человек заразились коронавирусом в Урюпинском интернате

Результаты показали, что в Урюпинском психоневрологическом интернате 200 человек подхватили новую коронавирусную инфекцию.
Известия 08:13
31
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
981
Политика

Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
407
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжили рост

Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
16
Происшествия

В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ

На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
BFM.ru 31 мая в 14:04
17
Гаджеты

HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года

Компания HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года — Omen с 15-дюймовым экраном на процессорах AMD и Intel.
Ferra 08:01
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
102
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
474
Авто

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
50
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Автоспорт

«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
247
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
100
Шоу-бизнес

Композитор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 вчера в 09:46
13
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Происшествия

В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках

Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
Вечерний Челябинск 08:36
21
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
2
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
677
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное