Экономика
ПРАЙМПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Отмечается, что главными показателями исполнения нового плана правительства являются: выход на устойчивый рост реальных доходов граждан, снижение уровня безработицы ниже отметки в 5%, обеспечение темпов роста ВВП РФ на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего 2021 года.
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с чего всё началось
Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.РБКвчера в 17:00
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Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
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Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
НГС.Кемерово 08:36
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Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
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Результаты показали, что в Урюпинском психоневрологическом интернате 200 человек подхватили новую коронавирусную инфекцию.
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Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
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Глава Канады выступил против участия России в саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
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Происшествия
В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ
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BFM.ru 31 мая в 14:04
Гаджеты
HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года
Компания HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года — Omen с 15-дюймовым экраном на процессорах AMD и Intel.
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Общество
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RT на русском вчера в 18:21
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
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РБК 08:50
Автоспорт
«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона
Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках
Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
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При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Политика
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15