Экономика

Live24Live24План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
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с чего всё началось

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян

Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
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Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
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Общество

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В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
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Космос

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Политика

Косачев назвал протесты в США общенациональной бедой

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Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

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В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

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Глава ДИТ Москвы объяснил свои слова о начале эпидемии коронавируса

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Власти Московской области разрешили возобновить работу с 3 июня салонов красоты, соляриев, саун, спа-салонов и бань, которые располагаются в помещениях площадью до 400 квадратных метров и имеют отдельный вход.
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Боевой лазер «Пересвет» производства России сбил в Сирии израильский БПЛА. Такая информация появилась на страницах издания Avia.pro.
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Экономика

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Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
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Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
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Армия и оружие

Украина сообщила об испытании ракеты «Нептун»

Украинские ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно поразили цели, сообщает агентство "АрмияІпfоrм" со ссылкой на руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева.
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

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Политика

Минобороны пригласило к участию в параде Победы военных из 19 стран

В параде в Москве задействуют 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 75 воздушных судов, сообщил Шойгу.
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Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».
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Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

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Опубликован график отключения горячей воды в Москве

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