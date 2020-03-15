Коронавирус
Вести.RuРоссийские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения
Правительство РФ подготовило план для поддержки экономики и населения. Среди антикризисных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов рублей, предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине.
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с чего всё началось
Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок.Ведомостивчера в 16:52
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«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб
Коммерсантъвчера в 19:34
В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 18:01
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Политика
Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении создать и лично возглавить Координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом
"Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Культура
Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело
Общество
Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин
В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Общество
Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Общество
Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США
Сиэтл, США, 16 марта 2020, 10:24 — REGNUM Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта.
Политика
Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заболел коронавирусом
Уроженец Санкт-Петербурга, чемпион мира по кайтсерфингу Пётр Тюшкевич заразился коронавирусом, когда был во Франции.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
«Аэрофлот» приостановил несколько рейсов в Европу
«Аэрофлот» приостановил рейсы в ряд европейских стран, – сообщает «МИР 24». С воскресенья отменены полеты в Варшаву.
Здоровье
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Происшествия
Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса
Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Происшествия
В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом
Медики и специалисты Роспотребнадзора ждут результатов анализа красноярца, у которого, по предварительной информации, был обнаружен коронавирус.
Общество
Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса
Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.