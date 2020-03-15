Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Правительство РФ подготовило план для поддержки экономики и населения. Среди антикризисных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов рублей, предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине.
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с чего всё началось

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок.
Ведомостивчера в 16:52

Подробнее о событии

«Ведомости» сообщили о планах правительства создать антикризисный фонд в 300 млрд руб

Коммерсантъвчера в 19:34

Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:49

«Ведомости»: Власти создают новый антикризисный фонд на 300 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:07

Правительство РФ разработало антикризисный план мер по поддержке населения в условиях распространения коронавируса

Эхо Москвы02:01

«Ведомости» узнали о плане властей создать фонд на 300 млрд из-за вируса

РБКвчера в 19:29

В Правительстве РФ готовится план поддержки экономики из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:01

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Ведомостивчера в 16:52
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Политика

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении создать и лично возглавить Координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Rambler News Service 14 марта в 11:18
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Футбол

Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

"Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Газета.Ru 02:10
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
Газета.Ru вчера в 23:12
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Культура

Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело

RuNews24.ru 02:31
Общество

Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин

В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
ФедералПресс 03:26
Общество

Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
РБК 03:39
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Общество

Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США

Сиэтл, США, 16 марта 2020, 10:24 — REGNUM Экспериментальная доза вакцины против коронавируса COVID-19 будет введена первому добровольцу 16 марта.
REGNUM 03:24
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заболел коронавирусом

Уроженец Санкт-Петербурга, чемпион мира по кайтсерфингу Пётр Тюшкевич заразился коронавирусом, когда был во Франции.
Мегаполис онлайн вчера в 13:52
Культура

«Болото с жабами»: Почему Фадеев распустил артистов

Рамблер 03:07
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Общество

«Аэрофлот» приостановил несколько рейсов в Европу

«Аэрофлот» приостановил рейсы в ряд европейских стран, – сообщает «МИР 24». С воскресенья отменены полеты в Варшаву.
МИР 24 вчера в 17:20
Здоровье

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru вчера в 12:45
Происшествия

Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса

Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Северпост 03:26
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Происшествия

В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом

Медики и специалисты Роспотребнадзора ждут результатов анализа красноярца, у которого, по предварительной информации, был обнаружен коронавирус.
Sibnovosti.ru 02:18
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Российская газета 00:52
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
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