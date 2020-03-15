Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок.

с чего всё началось

Правительство РФ подготовило план для поддержки экономики и населения. Среди антикризисных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов рублей, предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине.

Политика Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении создать и лично возглавить Координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

Футбол Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом "Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Происшествия Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19 Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Общество Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Общество Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".