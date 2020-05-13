с чего всё началось

Совместно с экспертами Ростуризм сформулировал набор первоочередных мер по восстановлению туристической отрасли после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией в мире.

Политика В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов 13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы.

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Общество В российских школах рекомендовали отменить общие перемены Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов. 406

Здоровье В Хабаровском крае выявили 39 новых случаев коронавируса По информации регионального минздрава, из 39 новых случаев 12 выявлены в Комсомольске и Комсомольском районе, Ульчском (11), Охотском (4), Солнечном (3), Ванинском (3), Советско-Гаванском (2), Николаевском (2), им. Лазо (1). Также первый инфицированных найден в Вяземском районе. 53

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 369

Авто Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube. 93

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 12

Гаджеты Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone. 80

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой. 10

Общество В Курске из БСМП уволился главврач Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП. 5

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 13

Транспорт В Благовещенске мост через Зею полностью перекроют для движения В Благовещенске в среду, 13 мая, в 22:00 движение на мосту через Зею полностью перекроют для всех видов автотранспорта в обоих направлениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,5K

Политика Дональд Трамп на год продлил запрет сотрудничества с Huawei Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Здоровье Кремлевский врач рассказал о трудностях работы в защитном костюме Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, какие сложности испытывает врач при работе в защитном костюме. 2

Футбол «Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.