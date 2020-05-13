Экономика
Экономика сегодняПлан поэтапного выхода отрасли из кризиса подготовил Ростуризм
Совместно с экспертами Ростуризм сформулировал набор первоочередных мер по восстановлению туристической отрасли после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией в мире.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Политика
В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов
13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы.
Lenta.ru 20:59
Общество
Российским школьникам предстоят только два предмета ЕГЭ в 2020 году
По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, школьники смогут сдать столько предметов ЕГЭ, сколько им нужно для поступления в вуз.
Известия 15:23
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
Общество
Лоукостер «Победа» возобновляет полеты с 1 июня
Тавто.Ру 05:26
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском 13:28
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Общество
В российских школах рекомендовали отменить общие перемены
Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.
Известия 20:00
Здоровье
В Хабаровском крае выявили 39 новых случаев коронавируса
По информации регионального минздрава, из 39 новых случаев 12 выявлены в Комсомольске и Комсомольском районе, Ульчском (11), Охотском (4), Солнечном (3), Ванинском (3), Советско-Гаванском (2), Николаевском (2), им. Лазо (1). Также первый инфицированных найден в Вяземском районе.
RuNews24.ru 11 мая в 08:59
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM вчера в 17:12
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Хоккей
«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но ...». Большое интервью Вячеслава Фетисова
Ребята будут стараться хорошо играть, условно, до 25-26 лет — неважно, какой возраст будет принят для того, чтобы попасть в НХЛ.
Спорт-Экспресс 17:00
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Общество
В Курске из БСМП уволился главврач
Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Транспорт
В Благовещенске мост через Зею полностью перекроют для движения
В Благовещенске в среду, 13 мая, в 22:00 движение на мосту через Зею полностью перекроют для всех видов автотранспорта в обоих направлениях, сообщает пресс-служба городской администрации.
АСН24 вчера в 04:04
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Политика
Дональд Трамп на год продлил запрет сотрудничества с Huawei
Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Телеканал RTVI 20:50
Здоровье
Кремлевский врач рассказал о трудностях работы в защитном костюме
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, какие сложности испытывает врач при работе в защитном костюме.
Газета.Ru 02:32
Футбол
«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн
Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
Sports.ru 17:04
Гаджеты
Флагман Motorola с «бесконечной гранью» стал первым смартфоном компании с обещанным обновлением до Android 12
Недавно анонсированный флагманский смартфон Motorola Edge+, который получил изогнутый по бокам экран под маркетинговым названием Endless Edge, стал первым устройством компании с длительной поддержкой обновлениями.
iXBT.com 00:53