Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПлан примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона». Документ появился там перед открытием конференции 14 февраля, однако вскоре он пропал с официального портала.
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