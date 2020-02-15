На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона». Документ появился там перед открытием конференции 14 февраля, однако вскоре он пропал с официального портала.

План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции

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