Экономика

Expert.ruExpert.ruПлан приватизации крупнейших компаний не раскрывается

«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
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Власти РФ решили напомнить о «большой приватизации»

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Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Rambler News Serviceвчера в 10:36

6 госкомпаний решили приватизировать. Стоит ли покупать их акции?

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Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Фонтанка.Рувчера в 15:02

Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Коммерсантъвчера в 14:03

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Ведомостивчера в 12:19

Российские госкомпании захотели приватизировать

Lenta.ru04:06
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Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Культура

В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

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Украинский политик Роман Бессмертный, ранее представлявший Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликовал текст «формулы Штайнмайера».
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Общество

Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились

Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.
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Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Происшествия

Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих

Коммерсантъ 07:04
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
Финансы

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
Единоборства

Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье

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Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Кино

Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября

Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.
Куйбышевец 06:16
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
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Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

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Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
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Кино

Страдания «Касл-Рока» начались в новом трейлере

В новом сезоне нашлось место для Джона «Туза» Меррила из «Тела» (Пол Спаркс, «Подпольная империя», «Подозреваемый», «Карточный домик») и сыгравшего Энди Дюфрейна в «Побеге из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта Тима Роббинса.
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Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Лазарев рассказал о рождении своей дочери

Сергей Лазарев на передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой сообщил, что у него родилась дочь, которую он назвал Анной.
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Экономика

Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Политика

В Госдуме назвали вымогательством отказ Белоруссии в размещении российской военной базы

Ранее глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей называл бессмысленной затею размещения российского авиабазы в союзной стране.
Говорит Москва 05:46
Экономика

В Тульской области бюджетникам повысили зарплаты

Согласно распоряжению регионального правительства, с 1 октября 2019 года предусмотрена индексация заработной платы работников государственных учреждений области на 4,3%.
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Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel.
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Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»

Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

Российский спецназ замечен в Норвегии

Комсомольская правда вчера в 01:25
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Происшествия

Приятелю Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Суд отказал другу футболистов Мамаева и Кокорина Александру Протасовицкому, осужденному по делу о драках в Москве, в освобождении из колонии по УДО.
BFM.ru 07:04
Происшествия

СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
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