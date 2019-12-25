Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПлан приватизации может дополниться крупными компаниями

Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
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Число компаний в плане приватизации может измениться

ТАССвчера в 10:03

В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод

Интерфакс25 декабря в 09:38

Правительство включило в план приватизации 293 предприятия

News.ru25 декабря в 11:29

Власти раскрыли подробности итогового плана приватизации

РБК25 декабря в 10:24

Названы семь вошедших в план приватизации компаний

Известия25 декабря в 10:11

Правительство включило в план приватизации ВТБ и «Совкомфлот»

Дождь25 декабря в 11:23

План приватизации может дополниться крупными компаниями

РИА Новости25 декабря в 09:59
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Деятельность Bek Air приостановили после крушения самолета в Алма-Ате

«Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета в Алма-Ате», — приводит РИА «Новости» сообщение властей.
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Newstracker.ru вчера в 09:32
Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 18:40
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Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
РБК вчера в 11:50
Армия и оружие

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В Петербурге на воду спустили подводную лодку "Волхов", построенную для Тихоокеанского флота.
Piter.tv вчера в 03:33
Общество

Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
РИА Новости вчера в 17:30
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МЧМ: сборная России не провалилась, но есть претензии к лидерам

Плохо, что проиграли не самому сильному сопернику, ужасно, что упустили численное преимущество (я про то, что лидер чехов выбыл из строя в самом начале игры).
Спорт-Экспресс 00:00
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ТАСС вчера в 07:00
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РИА Новости вчера в 16:56
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Религия

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Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Происшествия

Самолет выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Москва 24 01:06
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском 25 декабря в 23:33
Футбол

Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих предпочтениях в позиции на поле.
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Газета.Ru вчера в 01:27
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Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

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Общество

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Шоу-бизнес

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ToDay News Ufa вчера в 08:40
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Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости вчера в 20:49
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