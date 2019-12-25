Экономика
РИА НовостиПлан приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
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В план приватизации включили ВТБ, «Совкомфлот» и Кизлярский коньячный завод
Интерфакс25 декабря в 09:38
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