Экономика
РИА НовостиПлан приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
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Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Наука
Танцующие шимпанзе могут пролить свет на эволюцию человеческого танца
Чтобы понять, танцуют ли животные под определенный ритм или любые звуки заставляют их двигаться, Хаттори отделила шимпанзе по имени Акира, отличившегося особой страстью к танцам.
Общество
Детям Кейт Миддлтон впервые разрешили посетить рождественскую службу
Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Шарлотте и Джорджу, впервые вместе со взрослыми разрешили посетить рождественскую службу.
Происшествия
Обмен с ЛДНР может стать для трех харьковчан спасением от киевского террора
Безысходность ситуации вынуждает их надеяться лишь на обмен, но и здесь возникают проблемы.
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Технологии
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«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Происшествия
Мужчина ранил ножом женщину на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на женщину и несколько раз ранил ее в спину.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Экономика
Nikkei: капитализация Alibaba достигла $570 млрд
Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Происшествия
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Футбол
«Арсенал» усилился игроком сборной Белоруссии по футболу
Тульский «Арсенал» приобрёл у солигорского «Шахтёра» 22-летнего полузащитника Валерия Громыко.
Кино
Бондарчук представил фильм «Вторжение»
В понедельник, 23 декабря, в Москве прошёл премьерный показ киноленты «Вторжение» Федора Бондарчука.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Экономика
Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
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