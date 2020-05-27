Экономика
Lenta.ruПлан спасения экономики России резко подорожал
План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал. Он обойдется стране в 8 триллионов рублей на 2020-2021 годы, пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственный проект плана и источники.
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Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
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Правительство выделит на восстановление экономики РФ восемь триллионов рублей
Daily Stormвчера в 23:09
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Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 01:33
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском вчера в 05:48
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
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Apple решила выпустить полностью беспроводной iPhone
Согласно утечкам, в этом году Apple выпустит iPhone с разъемом Lightning, однако это будет последняя модель с подобным интерфейсом.
Профиль вчера в 16:06
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Согласно документу по открытому небу от 2002 года, Россия ограничила дальность полетов над Калининградской областью "с учетом ее географической особенности".
Деловое.ТВ вчера в 11:03
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Наука
Ученые выяснили оптимальные условия для распространения коронавируса
В новом исследовании ученые из Университета Ланьчжоу во главе с Чжунвэем Хуаном решили выяснить, связаны ли между собой метеорологическими условиями и распространением коронавирусной инфекции по миру.
ТАСС Наука вчера в 09:27
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Армия и оружие
Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
РИА Новости 03:27
Общество
В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Кино
«Последняя ночь в Сохо» Эдгара Райта выйдет через год
Релиз нового фильма Эдгара Райта "Последняя ночь в Сохо" переносится на 2021 год. Об этом сообщил 26 мая 2020 года в твиттере сам режиссер.
ИА InterMedia вчера в 22:05
Общество
В России выявили 8338 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 03:25
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Авто
Официально представлен обновленный BMW 5 серии
Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.
Вести.Ru 03:20
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
Гаджеты
Microsoft выпустила новый Skype. Самое крупное обновление за последнее время
Компания Microsoft выпустила обновлённое приложение Skype с большим количеством новых функций, доработок и исправлений.
iXBT.com 03:03
Общество
Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253
Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
На Кубани выявлено 80 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 27 мая 2020, 10:51 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 27 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:51
Космос
Системы Crew Dragon готовы к историческому пилотируемому полету
Тестовые образцы взрывались на старте, выходила из строя электроника и системы эвакуации космонавтов, но в прошлом году SpaceX удалось создать образец, автоматически пристыковавшийся к Международной космической станции.
НТВ 03:08
Общество
В России могут ввести страхование от безработицы
Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10