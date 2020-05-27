Коронавирус
Lenta.ruПлан спасения экономики России резко подорожал
План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал. Он обойдется стране в 8 триллионов рублей на 2020-2021 годы, пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственный проект плана и источники.
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с чего всё началось
Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
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Правительство выделит на восстановление экономики РФ восемь триллионов рублей
Daily Stormвчера в 23:09
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Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Наука
Исследователи в Ухане планируют продолжить изучение вирусов
Одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что известные человечеству типы вирусов – лишь вершина айсберга, и нужно продолжать их исследование, чтобы избежать вспышки нового инфекционного заболевания.
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С 1 июня в России начнут снимать ограничения с внутреннего туризма
С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.
Travel Russian News 25 мая в 10:44
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Сбербанк решил усложнить переводы через СБП
Сегодня, 27 мая 2020 года, некоторые российские банки обратили внимание на то, что ПАО «Сбербанк России» усложнило клиентам переводы через «Систему быстрых платежей» (СБП).
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Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
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REGNUM вчера в 03:44
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В Томской области за сутки выздоровели 35 больных коронавирусом
Впервые в Томской области сегодня, 26 мая, количество выздоровлений превысило число новых заболеваний коронавирусом: 28 новых случаев заболевания коронавирусом, 35 человек выздоровели.
НИА-Томск вчера в 04:00
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В Кировской области скончалось еще двое пациентов с COVID-19. Об этом сообщил региональный минздрав.
Российская газета вчера в 04:40
Космос
Системы Crew Dragon готовы к историческому пилотируемому полету
Тестовые образцы взрывались на старте, выходила из строя электроника и системы эвакуации космонавтов, но в прошлом году SpaceX удалось создать образец, автоматически пристыковавшийся к Международной космической станции.
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Коронавирус выявили еще у 2140 человек в Москве
В столице за последние сутки выявили 2140 новых случаев коронавируса.
Вечерняя Москва 03:36
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Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, попал в больницу.
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Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
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Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне
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Live24 вчера в 14:28
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Происшествия
Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями
В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
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Три жителя Тульской области умерли от коронавируса
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Центр 71 03:54
Финансы
Сбербанк предоставит «Аэрофлоту» льготный кредит в 3 млрд рублей
Сбербанк предоставит авиакомпании "Аэрофлот" годовой кредит по льготной ставке на сумму 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств перевозчика, в том числе для выплаты зарплат.
ТАСС 04:18
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Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек
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Новые Известия 04:25
Происшествия
Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм
Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
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«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 25 мая в 07:04
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.
Piter.tv вчера в 03:53