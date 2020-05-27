Экономика

АБНАБННа восстановление экономики России потратят 8 триллионов рублей

Около 8 трлн рублей правительство РФ намерено потратить на восстановление экономики в 2020–2021 годах. Большая часть средств в подготовленном правительством плане идет виде расходов и недополученных доходов. Речь примерно о 6 триллионах рублей.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомости26 мая в 20:26

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План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ruвчера в 02:49

СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

REGNUMвчера в 05:19

План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

Московский Комсомолецвчера в 04:30

Чиновники оценили восстановление экономики в 8 трлн рублей

Forbesвчера в 03:42

«Ведомости»: Восстановление российской экономики после эпидемии обойдется бюджету в 8 триллионов рублей

Эхо Москвывчера в 08:33

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъ26 мая в 22:31

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомости26 мая в 20:26
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
1,4K
Происшествия

Задержанный россиянин скончался в отделе полиции

В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
Lenta.ru 02:43
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.
Lenta.ru 01:24
9
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Общество

Собянин ужесточил масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил масочный режим в столице, об этом он написал в своем блоге.
РИА Новости вчера в 19:08
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1K
Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ вчера в 08:58
2,1K
Шоу-бизнес

Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник

Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
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Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Экономика

В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек

Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Общество

Госдума приняла закон о блокировке пиратских приложений

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон о блокировке приложений для гаджетов, нарушающих авторские права.
Агентство Москва вчера в 08:16
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
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Политика

Глава ФОМ назвал самых популярных российских политиков

Президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон назвал самых известных политической деятелей среди россиян.
URA.Ru вчера в 19:31
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Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
90
Кино

Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн

Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
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Путешествия

В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны

Газета.Ru вчера в 10:22
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Происшествия

Пропавшую в Воронежской области 9-летнюю девочку нашли мертвой

В Воронежской области обнаружено тело 9-летней девочки, которая пропала 25 мая.
Kursk.com 02:33
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
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Общество

Boeing возобновил производство лайнеров 737 Max

Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости вчера в 19:59
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Технологии

IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom

Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
News.ru вчера в 19:36
2
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Экономика

Курский регион не получит денег на снижение доходов бюджета

Курской области не достанется ничего. Это при том, что губернатор лично оценил потери бюджета в этом году в 10 миллиардов рублей.
Kurskcity.ru 26 мая в 22:48
Культура

Соловьев назвал Познера «промокашкой», заступаясь за Михалкова

Телеведущий Владимир Соловьев не выбирая слов встал на защиту кинорежиссера Никиты Михалкова, который подвергся критике после выпуска программы "Бесогон ТВ" о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать человечество.
Московский Комсомолец 26 мая в 08:02
12
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,1K
Здоровье

В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

На Южном Урале за сутки подтверждены 148 новых случаев коронавируса. Это самый большой прирост заболевших с начала пандемии.
Российская газета 02:47
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