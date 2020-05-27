Экономика
Московский КомсомолецПлан спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей
Подготовленный правительством план восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал. Предполагается, что за 2020-2021 годы на него будут потрачены 8 триллионов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа и источники.
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с чего всё началось
Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
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