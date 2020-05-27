Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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«Ведомости»: Восстановление российской экономики после эпидемии обойдется бюджету в 8 триллионов рублей

Эхо Москвы08:33

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомостивчера в 20:26

План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

Московский Комсомолец04:30

Чиновники оценили восстановление экономики в 8 трлн рублей

Forbes03:42

План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ru02:49

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

REGNUM05:19
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
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Происшествия

Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru 14:00
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Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
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Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело 04:30
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Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
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Игры

The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня

Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru 16:12
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Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
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Здоровье

Онкобольным с коронавирусом в Забайкалье прекратили химиотерапию

Количество заболевших коронавирусом в онкологическом диспансере и краевой клинической больнице в Чите на 25 мая составило 144 случая.
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Футбол

Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 22:26
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Авто

Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran

Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 23:00
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Общество

Реке Хероте в Сочи вернули историческое название

Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Политика

Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия 22:02
Политика

Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки

Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.
News.ru 06:18
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Здоровье

Группа московских врачей прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом

ТАСС 23:16
Политика

В МИД России рассказали о секретной лаборатории США в Грузии

В МИД России рассказали о секретной лаборатории США в Грузии Все исследования в ней оплачиваются из Вашингтона.
Экспресс газета 16:23
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Шоу-бизнес

Самбурская рассказала о трудностях с мужчинами

RuNews24.ru 04:28
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск 21:49
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Наука

В Мехико обнаружили древние захоронения мамонтов и людей

На месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхел в Мехико обнаружились останки шестидесяти мамонтов, а также древние человеческие могилы, сохранившиеся с доиспанских времен.
Planet Today 25 мая в 05:52
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Технологии

В Росатоме придумали универсальный ускоритель для лечения рака

Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц - сильноточный циклотрон, который можно применять как для наработки радиоактивных изотопов, используемых в диагностике злокачественных заболеваний, так и непосредственно для лучевой терапии разных форм рака, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
РИА Новости 20:23
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