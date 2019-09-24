Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».

с чего всё началось

Строительство центрального участка Владимир–Канаш предполагается начать до конца 2024 года, однако полностью достроить трассу смогут только в 2027 году. Проектирование трассы Москва—Казань собирались начать в декабре 2018 года. Закончить строительство планировали в 2024 году.

Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.

Происшествия Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.

Происшествия Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что подросток готовил массовое убийство в одной из школ из-за конфликта со сверстниками.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Политика Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.

Происшествия В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.

Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Волейбол Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.

Музыка На Первом канале выйдет шоу для певцов без слуха На Первом канале выйдет шоу для певцов, у которых нет таланта. Своеобразный аналог шоу «Голос» получил название «Щас спою».

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время и ожидает, что на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.

Экономика Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Политика Сенцов захотел пожать руку Путину Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.