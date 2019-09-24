Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».

с чего всё началось

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтранс, проект строительства трассы Москва-Казань будет изменен — если первоначально заявляли о строительстве 729 км до 2024 года, то теперь это расстояние сократили втрое, до 230 км. За указанный период времени будет построен лишь участок между Москвой и Владимиром (с обходом последнего).

Политика Зеленский намерен пригласить президента США на Украину Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Авто Toyota показала новую версию Corolla TREK Компания Toyota выпустила особую внедорожную версию Corolla Touring Sports Estate совместно с американским производителем велосипедов, компанией TREK.

Политика Зеленский и Меркель обсудили перспективы «нормандской четверки» Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров стран нормандского формата, в котором также примут участие Франция и Россия.

Здоровье В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.

Гаджеты Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.

Политика «Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Из послания же Владимира Путина следует, что даже без Договора о РСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

Общество Житель Орла оштрафован за выражение неуважения к Путину Жителю Орла Андрею Бычкову выписали штраф в 40 тыс. руб. за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Шоу-бизнес Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.

Авто В России упали продажи люксовых автомобилей Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по август этого года россияне приобрели 867 новых люксовых авто, что оказалось ниже прошлогоднего результат на 10,7%. При этом, как отмечают аналитики, в это время большинство брендов, которые традиционно относятся к сегменту Luxury, продемонстрировали положительную динамику.

Политика США объяснили невыдачу виз российской делегации Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.