Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».

с чего всё началось

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтранс, проект строительства трассы Москва-Казань будет изменен — если первоначально заявляли о строительстве 729 км до 2024 года, то теперь это расстояние сократили втрое, до 230 км. За указанный период времени будет построен лишь участок между Москвой и Владимиром (с обходом последнего).

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