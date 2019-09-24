Экономика

ПримечанияПримечанияПлан строительства трассы Москва-Казань сократят втрое

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтранс, проект строительства трассы Москва-Казань будет изменен — если первоначально заявляли о строительстве 729 км до 2024 года, то теперь это расстояние сократили втрое, до 230 км. За указанный период времени будет построен лишь участок между Москвой и Владимиром (с обходом последнего).
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с чего всё началось

Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».
Ведомости23 сентября в 17:52

Подробнее о событии

Итоги дня: сокращение платной трассы, 1 млрд на метро Казани, колумбайнеры в РТ

Inkazanвчера в 11:00

В казанском Кремле отреагировали на планы втрое сократить план строительства трассы Москва – Казань

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:40

Власти могут сократить финансирование трассы Москва — Казань вдвое

Реальное времявчера в 03:32

Трасса из Москвы в Казань может временно лишиться центрального участка

Татар-информвчера в 03:22

«Ведомости»: план строительства трассы Москва - Казань могут сократить втрое

ТАССвчера в 03:23

В Татарстане приветствуют идею строительства платной трассы Москва-Казань

Kazanfirst.ruвчера в 02:16

Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Ведомости23 сентября в 17:52
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:59, Вашингтон
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BFM.ru вчера в 04:04
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РИА Новости вчера в 12:15
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК вчера в 03:03
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Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

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Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.
Агробук 00:16
Происшествия

На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
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«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
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Политика

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Шоу-бизнес

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В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

Зеленский назвал мешающие развитию Украины барьеры

Вторым более сложным барьером для Украины Зеленский назвал "российскую агрессию против Украины".
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Политика

США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Политика

Стали известны темы разговора Путина и Мадуро

Известия вчера в 19:13
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Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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Демократы объявили о начале импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине

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Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

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Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.
Известия вчера в 20:14
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Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
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Сотовые операторы смогут идентифицировать абонентов по лицу и голосу

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Политика

Госдума наделила полицию правом объявлять россиянам предостережения

Документ предусматривает наделение сотрудников полиции правом выносить россиянам официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений либо продолжения антиобщественного поведения, отнесенных законодательством России к подведомственности полиции.
Daily Storm вчера в 08:14
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