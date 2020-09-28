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Интерфакс
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Телеканал 360°

Утвержден общенациональный план восстановления экономики — СМИ

Телеканал 360°21:15
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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МИД РФ обеспокоен применением тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха представляет особую опасность, поскольку Армения и Азербайджан впервые с 2016 года применяют тяжелые вооружения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
НТВ04:17
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Более 5 тысяч человек привились вакциной от коронавируса «Спутник V»

Более 5 тысячам добровольцев в рамках клинических исследований уже привились российской вакциной от коронавируса от "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России и директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Газета.Ru05:07

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Кристина Асмус рассказала на своей личной странице, что в постановке Театра имени М.Н. Ермоловой задействованы многие известные актеры театра и кино, среди которых, например, Стася Милославская, Дарья Мельникова, Борис Миронов, Сергей Чонишвили.
Киноафиша России04:00

Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
РИА Новости04:28
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Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Дана Уайт, являющийся президентом организации под названием "Ultimate Fighting Championship", высказался относительно публикации личной переписки со стороны ирландского бойца Конора Макгрегора Данная переписка была между вышеупомянутыми людьми.
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:00
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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