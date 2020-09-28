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Интерфакс
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

Телеканал 360°09:23
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Смольный анонсировал перевод городских комитетов на удаленку

На совещании прозвучало, что в Петербурге довольно стабильная эпидемическая обстановка, система здравоохранения справляется с приемом и лечением больных с COVID-19, тем не менее, определенный подъем заболеваемости есть.
Российская газета11:31
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы неделивчера в 12:48
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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В Дагестане задержан сотрудник колонии, проворонивший подкоп

"Задержан мастер производственного участка номер 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп", – сообщили в управлении.
Вести.Ru11:11
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
RT на русском11:03
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15
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