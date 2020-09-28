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Интерфакс
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.В источнике
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Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
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Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАССвчера в 03:01
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
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Татуировки повреждают потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи

Новое исследование предполагает, что тот человек, который «украшает» чернилами свою кожу, может повредить потовые железы, а также существенно снизить способность организма быстро остывать.
Лезги газетвчера в 06:13
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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

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Известия19:30
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На продажу выставлено арестованное имущество бывшего мэра Владивостока

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PrimaMedia.ruвчера в 07:49
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Беспилотники США провоцируют российскую ПВО в Крыму на военный ответ

Активность разведывательных полетов украинских беспилотников возле границ Крыма с начала текущего года фактически прекратилась, им на замену пришли тяжелые американские дроны типа «Global Hawk».
Военное деловчера в 00:46
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