Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

В публикации Николаева отметила, что пышность свадебной церемонии зависит в большей степени от воли невесты, однако в их с Вдовиным ситуации они оба решили не делать из своей свадьбы карнавал.