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Интерфакс
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
Подробнее о событии
ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАССвчера в 11:36
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Известия19:30
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Банк России отмечает ускорение роста номинальных зарплат в июле

В реальном выражении зарплата выросла на 2,3% к соответствующему периоду прошлого года после роста в июне на 0,6%. Как сообщалось ранее, по оценкам Банка России, в среднем за 2020 год реальная заработная плата увеличится на 1,5—2,5%.
Банки.рувчера в 13:11

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM27 сентября в 01:29
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Читинка похитила 2,5 млн рублей пожертвований, солгав о болезни дочери

Как рассказали в полиции, 65-летняя читинка обратилась в некоммерческую организацию Забайкалья, которая помогает людям за счет пожертвований, с просьбой дать 2,5 миллиона рублей на лечение дочери за границей.
Zabnews.ruвчера в 06:04
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SARS-CoV-2 способен делать человека нечувствительным к боли

Путем экспериментов в рамках лаборатории команде Раджеша Ханны удалось выяснить, что связывание шиповидных белков SARS-CoV-2 с нейропилином-1 минимизирует интенсивность болевых сигналов и, следовательно, заглушает боль.
Актуальные Новостивчера в 05:26

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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