Экономика
Газета.RuМишустин назвал этапы восстановления российской экономики
Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
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Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом
26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированны.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 13:32
Игры
EA массово выпустила в Steam множество своих игр
По данным VentureBeat, EA в ближайшее время добавит разные части Battlefield и Titanfall 2, а через пару недель — The Sims 4. При этом Valve в рамках сделки с EA хотела выпустить на своей платформе Apex Legends, а ЕА — запустить EA Access.
Игромания.ру 11:13
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Общество
В отношении Николая Платошкина возбудили уголовное дело, его задержали
Николая Платошкина подозревают в разжигании массовых беспорядков и распространении фейков.
RuNews24.ru 11:30
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне смогут вернуться к прежней жизни через год.
РБК 05:30
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает Reuters.
Газета.Ru 13:57
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Футбол
«Фиорентина» не претендует на Алексея Миранчука
Сообщается, что итальянский клуб не претендует на игроков из России или других стран Восточной Европы.
Soccer.ru 12:54
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Футбол
Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором
Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru вчера в 14:42
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada.
Авторамблер 02 июня в 04:58
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11