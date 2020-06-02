Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
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