Происшествия
RT на русскомПланировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке последователей.
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В ФСБ показали видео задержания членов ИГ, готовивших убийства полицейских
Петербургский дневник09:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
Экономика
Власти Греции вернут урезанные пенсии двум миллионам граждан
Греческое правительство по решению суда возместит двум миллионам граждан сокращение пенсий, проводившееся с 2010 года по требованию международных кредиторов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя кабмина.
Аргументы и Факты 08:42
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Экономика
Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 27 июля в 05:42
Здоровье
Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом
Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия 08:26
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Армия и оружие
Эксперт Евгений Сатановский оценил возможности российского ракетного комплекса «Баргузин»
Ранее в МИД РФ высказались по поводу размещения в Арктике комплексов С-400.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Консалтинговая компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
РБК спорт 09:30
Общество
В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия
Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.
Интерфакс 11:40
Общество
Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса
Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
Общество
Серийное производство вакцин от COVID-19 в России начнется в этом году
В России серийное производство отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции начнется осенью текущего года.
Вести Крым 08:44
Общество
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну
"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru вчера в 04:34
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Футбол
«Лацио» презентовал форму на следующий сезон
«Лацио» представил комплект домашней и резервной форм на сезон-2020/2021.
Чемпионат 11:48
Путешествия
В АТОР предупредили о возможных рисках при поездке в Турцию
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о возможных рисках, который могут случиться при поездке в Турцию.
Моя Москва.онлайн 10:54
Происшествия
Пропавшего в Липецкой области мужчину обнаружили мертвым в лесу
Тело 50-летнего мужчины, пропавшего неделю назад в Липецкой области, обнаружили очевидцы в лесополосе рядом с автодорогой.
Kursk.com 05:48
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Общество
В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС 10:58
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Гаджеты
Эксперты объяснили, как нельзя заряжать смартфон
Эксперты назвали четыре способа, как нельзя заряжать смартфон. Они предупреждают пользователей, что гаджет может загореться.
ФАН 11:55
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44