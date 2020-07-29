Происшествия

RT на русскомRT на русскомПланировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке последователей.
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В ФСБ показали видео задержания членов ИГ, готовивших убийства полицейских

Петербургский дневник09:47

ФСБ опубликовало видео задержания граждан, связанных с ИГ

Телеканал Санкт-Петербург09:10

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге

РИА Новости09:20

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

Интерфакс08:42

ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ, готовивших нападения на силовиков

ТАСС09:40

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки, планировавших убийства военнослужащих и силовиков РФ

Фонтанка.Ру09:10

В Санкт-Петербурге ФСБ вскрыла ячейку террористов ИГ*

REGNUM09:45
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
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Экономика

Власти Греции вернут урезанные пенсии двум миллионам граждан

Греческое правительство по решению суда возместит двум миллионам граждан сокращение пенсий, проводившееся с 2010 года по требованию международных кредиторов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя кабмина.
Аргументы и Факты 08:42
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Экономика

Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%

Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 27 июля в 05:42
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Здоровье

Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом

Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия 08:26
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Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Армия и оружие

Эксперт Евгений Сатановский оценил возможности российского ракетного комплекса «Баргузин»

Ранее в МИД РФ высказались по поводу размещения в Арктике комплексов С-400.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
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Футбол

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Консалтинговая компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
РБК спорт 09:30
Общество

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.
Интерфакс 11:40
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Общество

Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса

Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
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Общество

Серийное производство вакцин от COVID-19 в России начнется в этом году

В России серийное производство отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции начнется осенью текущего года.
Вести Крым 08:44
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Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
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Происшествия

Наемники расстреляли Mercedes и убили бизнесмена под Полтавой

РЕН ТВ 10:42
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru вчера в 04:34
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Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
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Футбол

«Лацио» презентовал форму на следующий сезон

«Лацио» представил комплект домашней и резервной форм на сезон-2020/2021.
Чемпионат 11:48
Путешествия

В АТОР предупредили о возможных рисках при поездке в Турцию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о возможных рисках, который могут случиться при поездке в Турцию.
Моя Москва.онлайн 10:54
Происшествия

Пропавшего в Липецкой области мужчину обнаружили мертвым в лесу

Тело 50-летнего мужчины, пропавшего неделю назад в Липецкой области, обнаружили очевидцы в лесополосе рядом с автодорогой.
Kursk.com 05:48
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Энергетика

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
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Общество

В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС 10:58
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Гаджеты

Эксперты объяснили, как нельзя заряжать смартфон

Эксперты назвали четыре способа, как нельзя заряжать смартфон. Они предупреждают пользователей, что гаджет может загореться.
ФАН 11:55
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
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