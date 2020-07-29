Происшествия

RT на русскомRT на русскомПланировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии — сторонники ИГ, планировавшие убийства силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке последователей.
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В ФСБ показали видео задержания членов ИГ, готовивших убийства полицейских

Петербургский дневник09:47

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге

РИА Новости09:20

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки, планировавших убийства военнослужащих и силовиков РФ

Фонтанка.Ру09:10

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

Интерфакс08:42

ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ, готовивших нападения на силовиков

ТАСС09:40

ФСБ опубликовало видео задержания граждан, связанных с ИГ

Телеканал Санкт-Петербург09:10

В Санкт-Петербурге ФСБ вскрыла ячейку террористов ИГ*

REGNUM09:45
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Общество

СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
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Шоу-бизнес

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна

Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец 05:35
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском вчера в 07:59
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Политика

Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости 11:41
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Авто

Kia представила новый Carnival, который появится в России

Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
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Футбол

Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил игровую карьеру в 31 год

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев объявил о завершении игровой карьеры.
Спорт-Экспресс 13:48
Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Авто

В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8

Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
12
Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
1
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
5
Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Футбол

«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано

Московский "Локомотив" уже согласовал переход 24-летнего форварда в стан "железнодорожников".
Вести.Ru 10:39
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
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Футбол

Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»

МК-Спорт 13:05
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Политика

Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании

Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
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Политика

NYT: экс-сотрудники ГРУ дезинформируют жителей США о пандемии

Вашингтон, 29 июля 2020, 08:25 — REGNUM Бывшие сотрудники российской разведки якобы распространяют ложную информацию о пандемии коронавируса, пытаясь «повлиять на американцев».
REGNUM 01:25
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Общество

Депутаты устроили драку из-за провокационного плаката в Ульяновске

В Ульяновске во время заседания законодательного собрания области произошла драка между депутатами.
Известия 13:06
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Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

TV BRICS 07:45
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Единоборства

Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
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Шоу-бизнес

Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
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