с чего всё началось

Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по столице во вторник, 5 ноября. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.

Культура Ушел из жизни актер Петр Смидович Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.

Политика Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по случаю приближающегося 30-летия падения Берлинской стены.

Футбол Черчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Происшествия Четверо школьников на Алтае отравились жидкостью из найденной бутылки Мальчики нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки, передаёт РИА Новости.

Футбол «Ван Дайк!» Хиддинк поддержал Черданцева Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк объяснил комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, как правильно произносить фамилию голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства начальника центра «Э» по Ингушетии Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места убийства руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Общество Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита российского газа Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России, передает РИА Новости.

Происшествия Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Политика На Украине заявили о переданных России четырех шпионах Во время последнего украинско-российского обмена заключенными, который состоялся 7 сентября, Киев передал Москве четверых украинцев, завербованных российскими спецслужбами.

Политика Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Происшествия В Приморье нашли тела двоих детей Погибших детей нашли в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское. По предварительным данным, они утонули.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.

Гаджеты Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Кино Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.

Политика Песков рассказал, когда состоится Прямая линия с Путиным Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о сроках Прямой линии с президентом и оглашения послания Федеральному собранию.