Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПланов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
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Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

РИА Новости05:22

Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается

ТАСС05:18

Песков рассказал о планах повышения налогов для россиян

Lenta.ru06:08

В Кремле оценили перспективу дальнейшего повышения НДС

URA.Ru05:37

Песков прокомментировал сообщения о возможном повышении ставки НДС

Московский Комсомолец05:26

В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС

Известия06:34

Планов дальнейшего повышения ставки НДС в России нет — Песков

REGNUM06:10
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Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Общество

Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
RT на русском 07:15
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Происшествия

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес

Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием

Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Политика

Совфед оценил призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

В Совфеде прокомментировали призыв Киева о возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые «умные» часы

Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.
РБК 06:35
Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев

"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия вчера в 18:23
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Политика

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Культура

Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре

В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 03 ноября в 08:27
Энергетика

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика

В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко

В Совфеде Журавлев работает с 2011 года. Главой комитета по бюджету и финансовым рынкам он стал совсем недавно - 23 сентября.
РБК 07:14
Здоровье

Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
Общество

Названы города с самыми качественными дорогами

Названы города России с лучшими дорогами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Газета.Ru 06:23
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Технологии

Microsoft и Warner записали фильм про Супермена на кусок стекла

Коммерсантъ 03:12
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Происшествия

В Приморье нашли тела двоих детей

РИА Новости 04:00
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 04:35
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
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