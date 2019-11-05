Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет. Нет также каких-то планов на этот счет. Что касается поступлений, то это и было, собственно, непосредственной целью повышения ставки.

Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".

Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Политика Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Экономика Veon сократила выручку в России По итогам третьего квартала общая выручка Veon в России уменьшилась на 2,7% до 74,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Шоу-бизнес Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.

Политика Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Температура в Москве побила полуторавековой рекорд «В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.

Происшествия В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой В челябинском Миассе уборщица вытерла грязную половую тряпку об лицо пациентки. Инцидент произошёл в одной из больниц, пишут местные СМИ.

Кино Названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Общество Треть россиян выступила за уголовное дело против ФБК Почти треть россиян положительно отнеслись к обыскам в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовным делам против его работников, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Политика Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний в США Лев Парнас согласился дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на его адвоката Джозефа Бонди.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.