Экономика
РИА НовостиПланов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков
Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
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Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет. Нет также каких-то планов на этот счет. Что касается поступлений, то это и было, собственно, непосредственной целью повышения ставки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 05:57
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