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Экономика

«Газпром» стал главной надеждой Европы

В случае, если российский экспортер газа "Газпром" 29 июня не забронирует дополнительную мощность для прокачки "голубого топлива" через территорию Украины, то нехватка газа резко замедлит наполнение европейских хранилищ. "Газпром" оказался главной надеждой для Европы в преддверии топливного кризиса.В источнике

С чего всё началось

«Газпром» ставит Европу на ремонт

Ситуацию с дефицитом поставок газа в Европу могут усугубить плановые ремонты на главных российских экспортных магистралях «Ямал—Европа» (с 6 по 10 июля) и «Северный поток» (с 13 по 23 июля).
Коммерсантъ18:21

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Топливный кризис: Европа ждет помощи от «Газпрома»

Рамблер08:15

«Газпром» ставит Европу на ремонт

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ФАН06:51

«Газпром» оказался спасением для Европы

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«Газпром» стал главной надеждой Европы

ПРАЙМ03:19

«Газпром» оказался главной надеждой Европы

Lenta.ru03:10

Европа рассчитывает на «Газпром» в преддверии топливного кризиса

Экономика сегодня07:39
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Система QR-кодов в Москве может быть распространена на другие сферы

В свою очередь в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы "Интерфаксу" сообщили, что решение о внедрении QR-кодов в столичном общественном транспорте в настоящий момент не принято.
Интерфакс07:50

В двух населённых пунктах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

«Постановляю установить с 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в тексте документа.
RT на русском09:54